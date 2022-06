20 Jahre Buchpreisbindung: Ein Gesetz, das die Kleinen schützt Stand: 14.06.2022 12:09 Uhr In anderen Ländern herrscht bei den Buchpreisen Wilder Westen, in Deutschland sind sie gesetzlich geregelt. Heute vor 20 Jahren trat das Gesetz zur Buchpreisbindung in Kraft. Ein Anlass, um sich in der Hamburger Buchbranche umzuhören. Beitrag anhören 4 Min

von Danny Marques Marcalo

Seit 22 Jahren, also länger als es die Buchpreisbindung als Gesetz gibt, arbeitet Elke Ehlert schon in der Buchhandlung Seitenweise am Hammer Steindamm. Dass Bücher überall das gleiche kosten, findet sie wunderbar: "Das gibt eine ganz große Sicherheit. Ohne Buchpreisbindung wüsste ich gar nicht, ob es kleine Läden, diese kleinen Kostbarkeiten, in den Stadtteilen überhaupt noch geben würde."

Buchpreisbindung sorgt für Planungssicherheit

Die Buchhandlung Seitenweise ist so eine Kostbarkeit. Zwei kleine Räume, mit übersichtlichem Angebot, aber sehr viel Fachverstand. Ehlert sagt, dafür müsse man zuverlässig planen können - und die Buchpreisbindung würde das sicherstellen. "Das ist ein sehr bewusster Eingriff in die Marktwirtschaft. Wir sind sehr froh, dass der Staat diesen vornimmt, um die Kultur zu fördern."

Die Buchpreisbindung gibt es schon seit 1888 in Deutschland. Der Börsenverein führte sie ein. Aber wer nicht Mitglied im Börsenverein war, musste auch keine Konsequenzen bei Verstößen fürchten. Über die Jahrzehnte gab es mehrere Regelungen, die de facto eine Preisbindung waren. Erst seit 2002 gibt es ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz dazu.

Preisbindung schützt kleine Buchhandlungen

Daniel Beskos vom kleinen Hamburger Mairisch Verlag kann dem nur Gutes abgewinnen: "Die Buchpreisbindung stellt sicher, dass es ein sehr breites Angebot gibt. Bestseller finanzieren die nicht so großen Titel mit. Wenn die Preisbindung fällt, dann gibt es sehr viele der kleinen Buchhandlungen und Bücher nicht mehr. Dann bleiben nur noch die großen Ketten, Bestseller und der Mainstream übrig."

Denn in einem Verdrängungswettbewerb hätten Titel Schwierigkeiten, überhaupt verlegt zu werden. In vielen anderen Ländern, darunter auch den USA und Großbritannien, gibt es keine Vorschriften. Bei den Preisen herrscht dort Wilder Westen. Die Monopolkommission der Bundesregierung regte 2018 an, die Preisbindung abzuschaffen, da sie unbegründet sei. Der Bundestag lehnte das aber ab.

Isabel Bogdan: Preise sind "eigentlich zu günstig"

Auch bei Autorinnen und Autoren kommt das Gesetz gut an. Bestsellerautorin Isabel Bogdan findet, dass man, was die Buchpreise angeht, eine andere Diskussion führen müsste: "Ich finde die Preise eigentlich ein bisschen zu günstig. Soweit ich weiß, hat sich da seit 20, 30 Jahren nicht viel getan. Überall sind die Preise gestiegen, bei Büchern aber nur sehr wenig. Es hat sehr lange gedauert, bis sich die Verlage über die 20-Euro-Grenze für Hardcover getraut haben."

Reich wird in der Buchbranche, auch mit Preisbindung, niemand. Elke Ehlert von der Buchhandlung Seitenweise findet das in Ordnung. Sie denkt an ihre Kundschaft: "Unser Stadtteil ist nicht der ärmste, aber auch nicht reich. Die Bücher sind für viele Kunden noch bezahlbar. Ich finde, es ist für die kulturelle Bildung sehr wichtig, dass die Kunden viel lesen und nicht an Büchern sparen müssen." Das Gesetz zur Buchpreisbindung sorgt dafür, dass dies auf absehbare Zeit auch erst einmal so bleibt.

