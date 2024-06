Stand: 16.06.2024 08:13 Uhr 30. Geburtstag: Jüdisches Filmfestival startet

Am 18. Juni beginnt das Jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg (JFFB). In diesem Jahr feiert es sein 30. Jubiläum. Es ist die erste Ausgabe nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Die Veranstalter lassen sich davon aber nicht verunsichern. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen sei man im engen Austausch mit den Behörden, so der Geschäftsführer Andreas Stein. Rund 70 Produktionen zeigen an mehreren Spielstätten in Berlin und Brandenburg die Vielfalt des jüdischen Lebens. | Sendebezug: 16.06.2024 08:00 | NDR Kultur