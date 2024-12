Stand: 12.12.2024 17:35 Uhr Zahl der Museumsbesuche fast wieder auf Rekordniveau

Museumsbesuche sind wieder in: Wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz unter Berufung auf Daten des Instituts für Museumsforschung mitteilte, hat es im vergangenen Jahr rund 106 Millionen Besuche in deutschen Museen und Ausstellungshäusern gegeben. Das waren 20 Millionen mehr als im Vorjahr. Erstmals seit der Pandemie lag die Zahl damit wieder im dreistelligen Millionenbereich und nur knapp unter dem Rekordjahr 2019. An der Erhebung beteiligten sich fast 4.000 Museen und etwa 300 Ausstellungshäuser. | Sendebezug: 12.12.2024 19:10 | NDR Kultur