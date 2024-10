WhatsApp-Channel von NDR Kultur: So funktioniert's Stand: 21.10.2024 12:42 Uhr Die wichtigsten Kultur-Nachrichten aus Norddeutschland gibt es auch bei WhatsApp. Der Kanal von NDR Kultur informiert Sie täglich über die wichtigsten Kultur-Themen des Tages und gibt Hintergründe zur täglichen Arbeit.

Wir weisen auf die wichtigsten Kultur-Themen des Tages hin - am Morgen und am Nachmittag. Zudem geben wir Einblicke ins Studio und hinter die Kulissen. Haben Sie in Ihrer App bereits unter "Aktuelles" die Kanäle entdeckt? Folgen Sie uns auch dort. Sie finden uns über diese drei Wege:

1. Direkt über WhatsApp

Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone. Dort befindet sich entweder unten links oder oben in der Mitte das Symbol "Aktuelles". Als nächstes geben Sie in der Suchleiste "NDR Kultur“ ein und klicken auf das Plus - oder im Kanal auf "Abonnieren". Ganz wichtig: Um keine Nachrichten zu verpassen, aktivieren Sie zudem die Glocke!

2. Per Link

Über diesen Link können Sie den NDR Kultur Kanal entdecken.

3. QR-Code scannen

Zum Scannen des Codes öffnen Sie die Kamera ihres Smartphones. Tippen Sie im Anschluss auf den Link und gelangen Sie direkt zu unserem Kanal.

Mit Emojis reagieren

Der Kanal funktioniert ähnlich wie ein Newsletter, nur dass AbonnentInnen mit Emojis auf die Nachrichten reagieren können. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie an unseren Umfragen teilnehmen, denn auch diese Funktion stellt die App zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 21.10.2024 | 06:50 Uhr