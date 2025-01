Stand: 20.01.2025 07:06 Uhr Viele Stars bei Benefizkonzert in L.A. dabei

Zum Benefizkonzert mit dem Namen "FireAid" für Betroffene der verheerenden Brände in Südkalifornien haben sich weitere Stars angesagt: Soul-Legende Stevie Wonder und Popsängerin Alanis Morissette wollen am 30. Januar ebenso auftreten wie Olivia Rodrigo, No Doubt, Graham Nash, John Fogerty und die Black Crowes, wie die Veranstalter bekanntgaben. Zuvor hatten bereits prominente Musiker wie Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Joni Mitchell, Stevie Nicks, Rod Stewart, Sting, Jelly Roll, Green Day, Earth, Wind & Fire und die Red Hot Chili Peppers zugesagt. Laut "Hollywood Reporter" spendete die Rockband Eagles bereits 2,5 Millionen Dollar für das Konzert. | Sendebezug: 20.01.2025 08:10 | NDR Kultur