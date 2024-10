Stand: 15.10.2024 16:15 Uhr Videoinstallationen an der Elbphilharmonie

Das Studierendenprojekt "Beyond the Screens" präsentiert seit Dienstag künstlerische Videoinstallationen an der Elbphilharmonie in Hamburg. Bis zum 31. Oktober werden täglich von 10 bis 22 Uhr am Haupteingang auf dem zehn mal fünf Meter großen Bildschirm zwölf Videoarbeiten von Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern aus aller Welt gezeigt, wie das Konzerthaus mitteilte. Studierende renommierter Kunsthochschulen setzen sich darin mit dem Verhältnis von Mensch und Natur auseinander. Das Projekt sei Teil des "City Digital Skin Art Festivals": Zeitgleich mit Hamburg würden sogenannte Media Walls auch in Shanghai, Peking, Singapur, Mailand und Paris bespielt. | Sendebezug: 15.10.2024 15:30 | NDR Kultur