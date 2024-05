Stand: 01.05.2024 06:59 Uhr US-Theaterpreise: Alicia-Keys-Musical mit meisten Nominierungen

Das Alicia-Keys-Musical "Hell's Kitchen" hat in diesem Jahr beste Aussichten auf 13 Tony Awards beim wichtigsten Musical- und Theaterpreis der USA. Genauso oft wurde das Musical "Stereophonic" über den kreativen Prozess und die Probleme einer Indie-Band bei der Aufnahme eines Albums nominiert. Mit zwölf Nominierungen folgt die Musical-Adaption "The Outsiders" von Susan E. Hintons gleichnamigem Roman aus den 60er Jahren. Erstmals kann sich auch der Harry-Potter-Schauspieler Daniel Radcliffe Hoffnung auf einen Tony machen: Er wurde für seine Rolle im Stück "Merrily We Roll Along" nominiert. Die Tonys werden in diesem Jahr am 16. Juni verliehen. | Sendebezug: 01.05.2024 | 15:20 | NDR Kultur