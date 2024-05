"Megalopolis" in Cannes: Sci-Fi-Fabel über Macht, Geld und Ideale Stand: 17.05.2024 08:32 Uhr Francis Ford Coppolas 120-Millionen-Dollar-Traumprojekt "Megalapolis", eine opulente nostalgische Fabel, träumt von einer besseren Welt. Er feierte gestern Filmpremiere im Wettbewerb von Cannes - und spaltet die Kritik. In Deutschland hat der Film einen Verleih.

von Alexander Soyez

Jahrzehntelang hat US-Filmemacher Francis Ford Coppola ("Der Pate"-Trilogie, "Apocalypse Now") davon geträumt, seinen Film "Megalopolis" zu machen, eine epische römische Fabel, die in einem modernen New York spielt. Finanziert bekommen hat der heute 85-Jährige das Projekt mit Adam Driver in der Hauptrolle nicht, daher hat er die laut Presseberichten 120 Millionen Dollar Produktionskosten aus der eigenen Tasche bezahlt - und wartet in den USA immer noch auf einen Verleih. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz hat er mit der Constantin Film einen Verleih gefunden, das Startdatum liegt noch nicht fest.

"Megalopolis" spaltet Kritik in Cannes: "Das Verrückteste, was ich je gesehen habe"

Beim Filmfest Cannes ist er der wohl meist erwartete Wettbewerbsbeitrag und spaltet seit der Weltpremiere am Donnerstag die Filmkritiker*innen. Der Pulitzer-Preisträger Justin Chang schreibt, "Megalopolis" sei das eine Gesprächsthema in Cannes: "Ich finde ihn zum Schreien komisch, herausfordernd und insgesamt in seiner absoluten Entgleisung sehr berührend". Die Rezensionen rangieren von etwa "Das Verrückteste, was ich je gesehen habe", bis hin zu "mega aufgeblasen und mega langweilig" (im britischen "The Guardian").

Die beliebten Kritikerspiegel in den Branchenpublikationen bilden alles ab: von minimaler bis zur maximalen Punktebewertung. Bei der Weltpremiere hat der Film in der Pressevorführung auf überraschende und originelle Weise die vierte Wand durchbrochen - auf welche Art, soll hier allerdings nicht verraten werden.

"Megalopolis" - Der Traum einer besseren Welt

Der Film ist eine opulente, nostalgisches Science-Fiction-Fabel Übermacht, Geld und Sex über Visionen, Ideale oder den Traum von einer besseren Welt. Nie hat es ganz geklappt, irgendetwas kam immer dazwischen, oder der nächste Film musste gemacht werden. Aber jetzt hat er es dann doch geschafft und feiert dann auch noch da, wo er für sein anderes legendär schwieriges Filmprojekt "Apocalypse Now" 1979 seine zweite Goldene Palme bekam.

Adam Driver spielt einen genialen Stadtplaner, der die Zeit anhalten kann

Im Zentrum der Geschichte steht Adam Driver als Caesar Catalina, der als genialer Stadtplaner und Architekt eine gerechtere Umgebung für alle erschaffen will und deswegen im ständigen Streit mit dem von Giancarlo Esposito gespielten Bürgermeister Cicero League. Die beiden nähern sich aber im Laufe des Films durch die Liebesgeschichte zwischen Caesar und zieht Soros Tochter Julia langsam an. Dass hier auf Ereignisse und Führungsfiguren im Rom 63 Jahre vor Christi Geburt angespielt wird, liegt genauso auf der Hand, wie die Tatsache, dass dieses römische New York Megalopolis dem Untergang geweiht ist - und damit für unsere Welt steht.

Ein Großreich bricht nicht an einem Tag zusammen, sondern langsam und vor allem dann, wenn die Menschen aufhören, daran zu glauben. Dialogtext aus "Megalopolis"

Große Worte, großer Pathos und Adam Driver ist hier als getriebenes Genie, als Visionär und Künstler auch nicht viel weniger als ein moderner Messias. Mal gibt es "Sein oder Nichtsein" Shakespeare-Einlagen, mal Wagenrennen.

Keine erhoffte Krönung des Schaffens von Filmlegende Coppola

In der großen Unterhaltungsarena der Stadt Megalopolis ist antikes Theater als Film Noir mit psychedelischen und übersinnlichen Episoden und dem Anhalten der Zeit als wiederkehrender Meditation über das sein, ein bisschen von allem und das alles sehr übertrieben, definitiv ein imposanter Leinwand Trip, aber leider gleichzeitig auch ein heilloses Durcheinander aus Einfällen, visuellen Stil, Mitteln schauspielerischen Showeinlagen und Referenzen, die zwar alle mit Inbrunst vorgetragen werden, aber nie wirklich zusammenpassen. Ein Film, der gewollt wichtig wirkt, aber es leider nicht ist und auch nicht die erhoffte Krönung des Schaffens von Filmlegende Francis Ford Coppola.

Im etwas länger als zweistündigen Film spielen unter anderem mit: Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne und Dustin Hoffman. Der bundesweite Filmstart steht noch nicht fest.

Mit Text von Patricia Batlle.

