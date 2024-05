Stand: 13.05.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Dat Miendientje"

Grenzen Sie - wie Gesche Gloystein - Ihren Einkauf an der Kasse gern mit dem Warentrennstab oder der Kassen-Toblerone ab?

AUDIO: Dat Miendientje (2 Min) Dat Miendientje (2 Min)

"Dat Miendientje"

De Kerl vör mi kann sik blots mit Möh en Süüfzen verkniepen, as de Froo vör em en anner Froo mit twee lütte Kinner vörlett an de Kass. De is aver tämlich froh doröver, mit de Gören gau an dat Regal mit Söötkraam vörbi to kamen!

De Froonslüü nickt sik to, se kennt dat beid. De Kerl vör mi woll nich, man he schient dat drock to hebben. Blots twee Saken lieggt op Band, sörgsam aftrennt mit twee Miendientjes vör un achter de Saken.

Goden Weg, üm to kieken, woans Lüüd reageert

Överhaupt sünd düsse lütten Plastikdinger dat, wat de Emotionen kontrollert an de Kass. De seggt klor un düütlich: dat is mien un dat is dien. Af un to maak ik mi dor ok en Plesier ut. Denn leeg ik gor kien "Warentrenner" dortüschen un kiek mal, wat de Minsch vör mi ut de Roh kummt.

Denn gifft dat de Resoluten, de leegt denn sülvst eenfak een dortüschen. Aver ok de, de en beten bang sünd, mien Packung Kookjes kunn noch in de ehr Inkoop rutschen, aver sik nich troot wat to doon. Un noch annere warrt all achtern in de Schlag hibbelig, wenn de Minsch an de Kass nich dormit nah kummt, de Miendientjes woller nach achten to schuven.

Un denn gifft noch de echten Profis

De Froo achter mi hett Inkoop för de hele Week in ehr Wagen as dat utsüht, de packt dat Band so vull, dat mi nu ok bang warrt un ik nah dat lütte Stück Plastik griepen doh. Dat is mien, un dat is dien. Ik kann dat woll verstahn.

Un de echten Profis, de leggt ok een Miendientje vör ehr Inkoop un een dorachtern, wenn anners keen an de Kass is.

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 13.05.2024 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch