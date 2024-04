Stand: 24.04.2024 14:12 Uhr Trauer in Springfield: "Simpsons"- Figur Larry Dalrymple tot

Der Kult-Cartoon "Die Simpsons" ist um eine Figur ärmer. Am Sonntag starb in der aktuellen Folge "Cremains of the Day" Larry Dalrymple, der in der Fangemeinde hohes Ansehen genoss. Larry war so gut wie immer in der schummrigen Taverne von Barkeeper Moe zu sehen. Auf seinem Barhocker sitzend, blickte er meist traurig drein und war ein eher schmieriger Zeitgenosse. Er sprach nie viel, war aber seit der ersten Staffel der "Simpsons" dabei, mehr als 34 Jahre lang. Nach seinem Tod kommt ein dunkles Geheimnis zutage: Larry hatte für die Mafia gearbeitet und wertvolle Edelsteine für Don Fat Tony geschmuggelt - in seinem Hintern. | Sendebezug: | 24.04.2024 16:30 | NDR Kultur