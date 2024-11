Stand: 07.11.2024 11:01 Uhr "Top Secret": Spionage-Ausstellung im Ballinstadt Museum

Am Freitag startet im Hamburger Auswanderermuseum Ballinstadt eine Sonderausstellung zum Thema Spionage und Detektivarbeit. In der spielerischen Ausstellung mit dem Titel "Top Secret" können Jung und Alt vieles mitmachen und ausprobieren. Unter anderem geht es darum, wie ein Detektiv Verbrechern auf die Spur kommt, welche Mittel und Werkzeuge Spione nutzen oder was eine Kloschüssel mit einem Staatsbesuch zu tun hat. Bei einem Quiz wird das erlernte Agentenwissen auf die Probe gestellt. Die Ausstellung läuft bis zum 2. Februar 2025. | Sendebezug: 07.11.2024 11:30 | NDR 90,3