Taizé-Jugendtreffen: Tausende junge Europäer in Tallinn

Im estnischen Tallinn, rund 200 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, beginnt am Sonnabend das 47. Europäische Jugendtreffen der ökumenischen Bewegung Taizé. Mehrere tausend junge Erwachsene aus über 40 Ländern kommen bis Neujahr zusammen, um gemeinsam zu beten und zu diskutieren. Das Treffen solle dazu beitragen, "den Willen junger Europäer zum Ausdruck zu bringen, den Kontinent als ein gemeinsames Haus wieder aufzubauen und eine Zukunft in Frieden zu schaffen", heißt es auf der Website der Bewegung. Zu dem Treffen reisen auch Gruppen aus Deutschland an.