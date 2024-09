Stand: 20.09.2024 12:19 Uhr Sven-Julien Kanclerski erhält den Sprengel Preis 2025

Der Sprengel Preis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur geht in diesem Jahr an Sven-Julien Kanclerski. Der in Hannover lebende Künstler möchte das Preisgeld in Höhe von 12.500 Euro sowie das beinhaltete Reisestipendium "Niedersachsen in Europa" nutzen, um das zweite Leben von ausrangierten Continental-Autoreifen in Rumänien künstlerisch zu dokumentieren. Im Anschluss an den Auslandsaufenthalt finden Ende 2025 die Verleihung des Sprengel Preises und eine Einzelausstellung im Sprengel Museum Hannover statt. | Sendebezug: 20.09.2024 16:20 | NDR Kultur