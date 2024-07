Stand: 09.07.2024 13:53 Uhr Sternstunden-Festival mit Klassik, Beats und Vorträgen

Die Unimusik der Universität Hamburg und die Hamburger Sternwarte laden am 19. und 20. Juli zum zweiten Sternstunden-Festival ein. Auf dem historischen Gelände der Hamburger Sternwarte in Bergedorf gibt es abwechslungsreiche Musik sowie wissenschaftliche Vorträge, Experimente und Fakten rund ums Universum, wie die Universität mitteilte. Das Festival finde sowohl im Park der Sternwarte als auch in den historischen Teleskopkuppeln und der alten Bibliothek statt. Auch ein Kinderprogramm sei geplant. | Sendebezug: | 09.07.2024 14:30 | NDR Kultur