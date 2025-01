Stand: 06.01.2025 13:52 Uhr Sprengel Museum bringt Saint Phalle mit Kusama und Murakami zusammen

Das Sprengel Museum Hannover will 2025 erstmals die berühmten Nana-Skulpturen der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle mit japanischer Kunst von Yayoi Kusama und Takashi Murakami zusammenbringen. Die Ausstellung "Niki. Kusama. Murakami. Love You For Infinity" sei ein Höhepunkt des Jahresprogramms, teilte das Museum am Montag mit. Die Schau soll am 6. September eröffnet werden. Neben den Nanas seien Kusamas Spiegel-Installationen "Infinity Rooms" und Murakamis ikonische Kaikai Kiki-Motive zu sehen. | Sendebezug: 06.01.2025 13:30 | NDR Kultur