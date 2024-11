Stand: 10.11.2024 12:46 Uhr Schriftsteller Jürgen Becker mit 92 Jahren gestorben

Der Schriftsteller Jürgen Becker starb am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in Köln, wie sein Sohn Boris Becker am Sonntag dem "Kölner Stadt-Anzeiger" bestätigte. Jürgen Becker zählt zu den herausragenden Autoren der deutschsprachigen Literatur der Nachkriegszeit. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die er erhalten hat, gehören der Georg-Büchner-Preis und der Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln. Jürgen Becker war bis in die letzten Monate literarisch aktiv gewesen. Noch in diesem Jahr ist der Band "Nachspielzeit. Sätze und Gedichte" erschienen. Immer wieder befasste er sich mit dem Zweiten Weltkrieg und der deutsch-deutschen Trennung. | Sendebezug: 10.11.2024 11:50 | NDR Kultur