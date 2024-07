Stand: 16.07.2024 08:16 Uhr Schifffahrtsmuseum Bremerhaven mit neuer Dauerausstellung

Nach zwei Jahren Sanierungsarbeiten wird am Donnerstag der Bangert-Bau des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven mit einer neuen Dauerausstellung wiedereröffnet. Im Mittelpunkt von "Schiffswelten - Der Ozean" mit mehr als 2.000 Exponaten steht eine 34 Meter lange begehbare Forschungsschiff-Installation mit Mitmachstationen. "Die Besucher können sich selbst auf Expedition begeben", sagte Museumsdirektorin Ruth Schilling. Die Schau gewährt Einblicke in Schiffbau, Schiffsausrüstung, Physik des Meeres sowie Auswirkungen von Schiffen auf die Umwelt. | Sendebezug: 16.07.2024 07:50 | NDR Kultur