Stand: 26.08.2024 07:46 Uhr Schauspieler Marc Hosemann mit Komödien-Preis ausgezeichnet

Der Schauspieler Marc Hosemann (54) ist mit dem Ernst-Lubitsch-Preis des Clubs der Filmjournalisten ausgezeichnet worden. Der Preis, der nach dem Regisseur Ernst Lubitsch (1892-1947) benannt ist und die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Film würdigt, wurde Hosemann am Sonntag bei einer Festveranstaltung in einem Berliner Hotel überreicht. Der Schauspieler erhalte die Ehrung "für seine von Komik und Melancholie gleichermaßen getragene Darstellung" des personifizierten Tods im Film "Sophia, der Tod und ich", begründeten die Veranstalter ihre Entscheidung. | Sendebezug: 26.08.2024 08:10 | NDR Kultur