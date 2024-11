Stand: 09.11.2024 08:36 Uhr Schauspieler Hans Diehl gestorben

Hans Diehl war eine der großen Figuren der deutschen Theaterszene. Am Freitagabend gab die Berliner Schaubühne bekannt, dass er bereits am 4. November gestorben ist, im Alter von 83 Jahren. "Die Schaubühne nimmt Abschied von einem großartigen Schauspieler und wunderbaren Kollegen", erklärte der Künstlerische Leiter des Theaters, Thomas Ostermeier. Diehl wirkte auch an anderen Theatern im deutschsprachigen Raum. Zudem spielte er in diversen TV-Produktionen mit, darunter in einigen Mehrteilern von Regisseur Dieter Wedel. Diehls Söhne August und Jakob sind ebenfalls bekannte Schauspieler. | Sendebezug: 09.11.2024 07:20 | NDR Kultur