Stand: 06.12.2024 13:42 Uhr Revolverheld legen Pause ein

Die Pop-Rock-Band Revolverheld will ab 2026 auf unbestimmte Zeit eine Pause einlegen. Davor plant die Hamburger Gruppe noch eine "20 Jahre Open Airs"-Tour. Erster Stopp ist am 7. November 2025 in Nürnberg, wie eine Sprecherin mitteilte. Das vorerst letzte Konzert geht demnach am 21. Dezember in Köln über die Bühne. "Es fühlt sich komisch an, wenn man das schreibt, aber wir werden ab 2026 eine Pause einlegen", schreibt die Band zu diesem Schritt, "davor wollen wir die letzten 20 Jahre mit euch aber noch gebührend feiern". | Sendebezug: 06.12.2024 15:30 | NDR 2