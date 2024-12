Stand: 20.12.2024 15:00 Uhr "Retotatototato": Trompetenstoß ist Latein-Wort des Jahres

Ein verschriftlichter Trompetenstoß aus dem antiken Pompeji ist das Lateinwort des Jahres 2024: "retotatototato". Das teilte die Bayerische Akademie der Wissenschaften in München mit. Das Wort sei genau einmal belegt - es sei kurz vor 79. n. Chr. auf eine Wand in Pompeji eingeritzt worden. Lange herrschte Unklarheit darüber, was "retotatototato" denn bedeuten könnte. Inzwischen gilt eine musikalische Interpretation als plausibel, denn es wurden antike Instrumentalnoten oberhalb der Silben gefunden. | Sendebezug: 20.12.2024 17:30 | NDR Kultur