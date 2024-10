Stand: 23.10.2024 15:47 Uhr Petition fordert Rückkehr der Büste der Nofretete nach Ägypten

In einer Online-Petition wird die Rückgabe der Büste der Nofretete nach Ägypten gefordert. Die Büste ist die Hauptattraktion des Ägyptischen Museums in Berlin. Gestartet hat die Petition der Archäologe und ehemalige Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung, Zahi Hawass, wie die Petitions-Plattform change.org in Berlin mitteilte. Stand Mittwochnachmittag haben seit dem 18. Oktober bereits knapp 21.000 Menschen die Forderung unterzeichnet. Die Petition richtet sich an Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) und die Direktion des Neuen Museums in Berlin. Die Büste wurde am 6. Dezember 1912 bei Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft entdeckt und 1913 mit Genehmigung der ägyptischen Altertümerverwaltung nach Deutschland gebracht. | Sendebezug: 23.10.2024 16:30 | NDR Kultur