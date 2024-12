Stand: 04.12.2024 12:09 Uhr Oscar-Preisträger Hans Zimmer: Benefizkonzert im Vatikan

Der Oscarprämierte Filmkomponist Hans Zimmer tritt beim fünften vatikanischen Benefizkonzert für sozial benachteiligte Menschen ("Konzert mit den Armen") zusammen mit der Cellistin Tina Guo, den Komponisten Marco Frisina und Dario Vero sowie großem Chor und Orchester auf. Das Konzert findet am 7. Dezember um 17:30 Uhr in der vatikanischen Audienzhalle statt. 3.000 der 8.000 erwarteten Besucherinnen und Besucher sind Ehrengäste: bedürftige Menschen aller Sprachen und Religionen. Am Vormittag wird Papst Franziskus die Mitwirkenden des Konzerts empfangen. | Sendebezug: 04.12.2024 12:10 | NDR Kultur