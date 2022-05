Orgelspiele MV starten in Selmsdorf Stand: 12.05.2022 05:00 Uhr Mit dem Eröffnungskonzert in der Dorfkirche Selmsdorf in Nordwestmecklenburg beginnen am Abend die diesjährigen Orgelspiele Mecklenburg-Vorpommern. Bis Ende Mai sind 16 Konzerte geplant.

Mit einem Konzert des Organisten Franz Danksagmüller und des Bass-Baritons Klaus Merten werden am Abend in der Dorfkirche in Selmsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) die diesjährigen Orgelspiele Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Es ist die dritte Ausgabe dieses noch jungen Musikfestivals. Nach dem Auftakt in Selmsdorf bleiben die Orgelspiele am kommenden Wochenende in Nordwestmecklenburg - mit Konzerten unter anderem in Kirch Mummendorf, Herrnburg und Börzow. Eine Woche später sind Veranstaltungen rund um Güstrow geplant, bevor die Orgelspiele zum Abschluss am Himmelfahrts-Wochenende in der Nähe von Gützkow und Jarmen gastieren.

1.000 Orgeln in Mecklenburg-Vorpommern

Das Musikfestival, das vom NDR unterstützt wird, fand 2019 zum ersten Mal statt. 2020 konnte es wegen der Corona-Pandemie gar nicht und im vergangenen Jahr nur mit Konzertmitschnitten im Internet stattfinden. Die Organisatoren möchten mit dem Musikfest der Orgel - der "Königin der Instrumente" - vor allem den Dörfern in Mecklenburg und Vorpommern mehr Aufmerksamkeit schenken.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 1.000 Orgeln, darunter viele romantisch klingende Instrumente. Das ist eine Fülle wie sonst nirgendwo in Deutschland.

