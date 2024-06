Stand: 21.06.2024 12:09 Uhr Online-Spiel zu Thomas Manns Zauberberg

Zum Jubiläum von Thomas Manns Weltbestseller "Der Zauberberg" gibt es jetzt ein Online-Spiel. Bei "Zurück ins Flachland" gehe es mit dem Protagonisten Hans Castorp in sieben Leveln durch den Zauberberg, teilten die Lübecker Museen am Freitag mit. Dabei müssten kleine Aufgaben wie Fiebermessen, eine Schneewanderung oder eine Séance gemeistert werden, um in der Geschichte voranzukommen. Das Online-Spiel kann auf dem PC sowie an Tablets und Smartphones gespielt werden. Es ist abrufbar über die Internetseite des Buddenbrookhauses. Das Spiel ist Bestandteil des umfangreichen Jubiläumsprogramms des Buddenbrookhauses rund um Thomas Manns Weltbestseller, der vor 100 Jahren veröffentlicht wurde. | Sendebezug: | 21.06.2024 11:30 | NDR Kultur