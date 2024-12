Stand: 19.12.2024 07:29 Uhr Österreichs TV-Kultfigur Hermes Phettberg gestorben

Der ehemalige TV-Moderator Hermes Phettberg ist tot. Der Gastgeber der kultig-alternativen "Phettbergs Nette Leit Show" sei am Mittwoch in einem Wiener Krankenhaus im Alter von 72 Jahren ruhig eingeschlafen, sagte sein Freund und Pfleger Hannes Moser. Der Österreicher, der als Hannes Fenz geboren wurde brillierte in seiner Sendung in den 1990er-Jahren mit Witz und sinnierte mit schonungsloser Offenheit über seine Sexfantasien mit enger Jeans und Rohrstock. Harald Schmidt bezeichnete ihn anerkennend als "Gesamtkunstwerk". | Sendebezug: 19.12.2024 07:30 | NDR Kultur