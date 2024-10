Stand: 25.10.2024 13:10 Uhr Nevin Aladağ erhält den Kurt Schwitters Preis

Nevin Aladağ wird mit dem Kurt Schwitters Preis 2026 der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ausgezeichnet. Er ist mit 30.000 Euro dotiert und mit einer Einzelausstellung im Sprengel Museum Hannover verbunden. Der interdisziplinäre Ansatz von Nevin Aladağ sowie der unübersehbare Humor verbinde ihre Arbeiten mit dem Œuvre von Kurt Schwitters, hieß es am Freitag in der Begründung. Aladağ wurde 1972 in der Türkei geboren, wuchs in Stuttgart auf und studierte an der Akademie der Bildenden Künstler Bildhauerei. Seit 2019 lehrt sie als Professorin für Skulptur in Bewegung an der Hochschule für Bildende Künste Dresden.| Sendebezug: 25.10.2024 13:10 | NDR Kultur