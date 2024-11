Stand: 19.11.2024 11:15 Uhr "Never Flinch": Neuer Roman von Stephen King angekündigt

Der US-amerikanische Bestsellerautor Stephen King veröffentlicht im kommenden Jahr den Roman "Never Flinch" (In den USA am 27. Mai). Auf Deutsch bedeutet "Never Flinch" so viel wie "niemals zurückschrecken". Das neue Buch des Meisters des Horrors erzählt den Angaben des US-Verlags Scribner zufolge zwei Geschichten: die eines Killers auf Rachefeldzug und die eines Stalkers, der es auf eine Frauenrechtlerin abgesehen hat. Auch beliebte Figuren aus dem King-Universum sollen zurückkehren: Holly Gibney und Sista Bessie aus der "Mr. Mercedes"-Trilogie. Kings letzter Roman "Holly" wurde 2023 veröffentlicht. | Sendebezug: 19.11.2024 16:00 | NDR Kultur