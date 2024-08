Stand: 08.08.2024 17:25 Uhr Neues Banksy-Werk aufgetaucht - und direkt verschwunden

Mehrere Tage in Folge sind neue Werke des britischen Street-Art-Künstlers Banksy in London aufgetaucht. Doch kurz nachdem der Künstler seine Urheberschaft des letzten Werks auf Instagram bestätigt hatte, wurde der auf eine Satellitenschüssel aufgesprühte Wolf von Unbekannten entfernt. Bisher gebe es noch keine Festnahmen, die Ermittlungen dauerten an, teilte die Metropolitan Police mit. Auf Bildern und Videos britischer Medien waren mehrere maskierte Menschen zu sehen, die die Satellitenschüssel abmontierten und wegtrugen. Bereits im vergangenen Dezember war eines seiner Werke kurz nach dessen Bestätigung entfernt worden.