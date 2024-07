Stand: 30.07.2024 16:26 Uhr Neuer Kapellmeister für den Kölner Dom

Erstmals seit fast 40 Jahren bekommt der Kölner Dom einen neuen Kapellmeister. Der Düsseldorfer Kirchenmusiker Alexander Niehues übernimmt das Amt am 1. September 2025, wie das Domkapitel mitteilte. Er folgt auf Eberhard Metternich, der die Position seit 1987 innehatte. Niehaus verfüge nicht nur über exzellente musikalische Expertise, sondern auch über ein bemerkenswertes pädagogisches Gespür, so Domdechant Robert Kleine. Niehaus war bereits am Mainzer Dom und am Freiburger Münster tätig.