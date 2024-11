Stand: 01.11.2024 07:51 Uhr Museum in Norden rund um ostfriesische Krimi-Kultur eröffnet

In der Küstenstadt Norden öffnet ein neues Museum, das sich der ostfriesischen Krimi-Kultur widmet. In den vergangenen Jahren hat sich die Ferienregion zu einem Schauplatz für viele Kriminalromane und Krimiverfilmungen entwickelt. Für Fans besonders verlockend: die Reihe der Ostfriesenkrimis von Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf, die an echten Schauplätzen spielen. Nun hat die Stadt zusammen mit dem Tourismusservice das Ostfriesische Krimimuseum eingerichtet. Zur Eröffnung an diesem Freitag kommen Autor Wolf und die Kinderbuchautorin Bettina Göschl. | Sendebezug: 01.11.2024 09:30 | NDR Kultur