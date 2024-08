Stand: 31.08.2024 18:00 Uhr Mehr als 1.000 Alphörner für Weltrekord auf Schweizer Wiese

Mehr als 1.000 Alphornbläserinnen und -bläser haben am Samstag in der Schweiz nach Angaben des eidgenössischen Jodlerverbandes einen Weltrekord mit dem größten Alphorn-Ensemble aufgestellt. Der Verband wollte einen Rekord aus dem Jahr 2013 brechen, als 508 Bläserinnen und Bläser bei Zermatt zusammen musizierten. Gedacht war an 550 Musikanten, aber es meldeten sich fast doppelt so viele aus dem In- und Ausland an. Sie spielten auf der Klewenalp im Kanton Nidwalden fünf Minuten lang Chormelodien. Nach Angaben der Veranstalter waren Beobachter des Guinnessbuchs der Rekorde dabei, um den Weltrekordversuch zu verifizieren. | Sendebezug: | 31.08.2024 18:20 | NDR Kultur