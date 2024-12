Stand: 19.12.2024 17:18 Uhr Martin Garrix tritt im August 2025 in Hannover auf

Martin Garrix wird am 23. August 2025 auf der EXPO Plaza in Hannover auftreten. Der Niederländer ist einer der renommiertestens DJs der EDM-Szene. 2013 feierte er im Alter von 17 Jahren mit "Animals" seinen Durchbruch. Seitdem arbeitete er mit Größen der Branche wie David Guetta und Popkünstlern wie Ed Sheeran zusammen. Bei den Olympischen Spielen 2018 performte er bei der Eröffnungszeremonie. Tickets sind ab Freitag, 20. Dezember, bei Ticketmaster im Presale erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am 21. Dezember um 10 Uhr. | Sendebezug: 19.12.2024 16:30 | NDR 2