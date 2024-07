Stand: 08.07.2024 17:43 Uhr Literatursommer Schleswig-Holstein ist eröffnet

Der 29. Literatursommer Schleswig-Holstein dreht sich bis zum 9. August sich mit über 40 Veranstaltungen an 30 Orten um den Länderschwerpunkt Italien. Es sei das bisher größte Literaturevent, teilten die Organisatoren am Eröffnungstag mit. Das Literaturhaus Schleswig-Holstein und der Landesbeauftragten für politische Bildung SH haben Lesungen in Kirchen und Rathäusern, in Bibliotheken und Künstlerhäusern, Mühlen, Weinhäusern und Bars im Programm. Dazu sei ein Rahmenprogramm um italienische Filme, Musik und Fotografie sowie eine Kinderlesung geplant. | Sendebezug: 08.07.2024 17:50 | NDR Kultur