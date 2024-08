Stand: 13.08.2024 17:06 Uhr Literaturpreis der Schillerstiftung für Peter Wawerzinek

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek (69) erhält die mit 10.000 Euro dotierte Ehrengabe der Deutsche Schillerstiftung 2024. Seine stark autobiografisch geprägten Texte, die oft seine Heimatregion Mecklenburg-Vorpommern beschreiben, seien von einer "virtuosen Formsprache" geprägt, erklärte die Jury am Dienstag in Marbach. "Wawerzineks Romane schmeißen sich so wild und unerschrocken ins eigene Leben, dass die Zartheit der nachgezeichneten Bewusstseinserschütterungen umso mehr frappiert." | Sendebezug: | 13.08.2024 16:40 | NDR Kultur