Stand: 12.09.2024 15:17 Uhr Rekordzahlen im Pommerschen Landesmuseum im Friedrich-Jubiläumsjahr

Im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald haben die Jubiläumsausstellungen zu Caspar David Friedrich für Besucherrekorde gesorgt. Nach Auskunft des Museums haben bis Anfang September dieses Jahr bereits knapp 61.000 Besucherinnen und Besucher die Bilder des romantischen Malers gesehen. So viele Gäste hatte das Museum noch nie in einem Jahr. Aktuell ist die zweite von drei großen Sonderausstellungen in Greifswald zu sehen: "Caspar David Friedrich. Sehnsuchtsorte." Aufgrund der großen Nachfrage ist das Museum derzeit an sieben Tagen die Woche geöffnet. Ab dem 16. Oktober wird die dritte Schau zu sehen sein. | Sendebezug: 12.09.2024 13:00 | NDR Kultur