Stand: 05.07.2024 14:56 Uhr Kunst von Dieter Nuhr in Goslar zu sehen

Das Mönchehaus-Museum in Goslar stellt ab 21. Juli Bilder des Kabarettisten Dieter Nuhr aus. Unter dem Titel "Dieter Nuhr - Du denkst an durchfahrene Länder" sind bis zum 22. September rund 50 Werke zwischen Malerei und Fotografie zu sehen, wie das Museum mitteilte. Nuhr studierte vor seiner Bühnen- und Fernsehkarriere an der Essener Folkwangschule und betätigt sich seitdem auch als bildender Künstler. Auf Reisen nach Asien, Afrika und Südamerika fange er mit der Kamera menschenleere Landschaften mit einem Panoramablick ein und übermale sie dann in sanften Farbtönen. | Sendebezug: 05.07.2024 15:40 | NDR Kultur