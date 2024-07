Stand: 09.07.2024 13:51 Uhr Konzert gegen Antisemitismus in der Hamburger Elbphilharmonie

In der Hamburger Elbphilharmonie richtet ein Solidaritätskonzert am 16. September einen Appell an die Menschlichkeit. Auf Initiative des Pianisten Igor Levit protestieren Künstlerinnen und Künstler gegen den erstarkenden Antisemitismus in Deutschland, wie das Konzerthaus mitteilte. Im Großen Saal treten neben Levit unter anderem Malakoff Kowalski (Klavier), Alan Gilbert (Violine), Efrat Alony (Gesang), Dirk von Lowtzow (Gesang), Olli Schulz (Gesang & Gitarre) sowie der Publizist Michel Friedman, Koch Tim Mälzer und die Autorinnen Düzen Tekkal und Ronya Othmann auf. | Sendebezug: | 09.07.2024 12:40 | NDR Kultur