Stand: 06.12.2024 10:41 Uhr Klangkünstler Benjamin Scheuer erhält den Hindemith-Preis

Der mit 20.000 Euro dotierte Hindemith-Preis geht im nächsten Jahr an den in Hamburg lebenden Komponisten Benjamin Scheuer. Der 37-Jährige bringt Alltagsgeräusche auf die Bühne wie die Melodien eines singenden Papageis, Geräusche von Zügen, Lachanfälle oder Schnarchen. Seine Werke seien spielerisch-humorvoll, erzählten Geschichten und eröffneten durch ihre sprachähnliche Struktur einen weiten Assoziationsraum, hieß es in der Jury-Begründung. Der Preis wird am 11. August 2025 im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik-Festivals in Kiel überreicht. | Sendebezug: 06.12.2024 11:20 | NDR Kultur