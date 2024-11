Stand: 08.11.2024 07:45 Uhr Holocaust-Überlebende Margot Friedländer mit Bambi geehrt

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist am Donnerstag mit einem Bambi ausgezeichnet worden. Die 103-Jährige nahm den Preis in der Kategorie "Mut" bei einer Gala in München entgegen. Der traditionsreiche Medienpreis wurde erstmals vom Streamingdienst Prime Video übertragen. Der britische Sänger Robbie Williams erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Entertainment". Der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 2014, Toni Kroos, wurde mit dem Bambi in der Kategorie "Sport" geehrt. Der Bambi in der Kategorie "Schauspieler International" ging an Hollywood-Star Kevin Costner. Zu den weiteren Preisträgern zählten unter anderem der kanadische Musiker und Fotograf Bryan Adams, der Schauspieler Lars Eidinger und Reinhold Messner. | Sendebezug: 08.11.2024 07:30 | NDR Kultur