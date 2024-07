Stand: 09.07.2024 07:42 Uhr Hannover: Kleines Fest im Großen Garten startet am Mittwoch

Das Kleine Fest im Großen Garten in Hannover beginnt am Mittwoch. Bei dem Kleinkunstfestival in den Herrenhäuser Gärten zeigen rund 100 Künstler und Künstlerinnen aus 13 Ländern ihr Können. Auf die Besucher wartet zweieinhalb Wochen lang ein Mix aus Theater, Musik, Zirkus, Tanz, Comedy und Magie. Erstmals gibt es in diesem Jahr mit dem Thema "Wasser" ein offizielles Motto. Dabei geht es von gefüllten Badewannen über einen riesigen fliegenden Fisch bis zu den Wasserspielen im Großen Garten. An der Abendkasse gibt es noch Tickets. Das Fest endet am 28. Juli. | Sendebezug: | 09.07.2024 07:40 | NDR Kultur