Stand: 14.01.2025 16:01 Uhr Hannover: Holocaust-Überlebende erzählen ihre Geschichte per VR-Brille

Mithilfe von "Virtueller Realität" will das Niedersächsische Landesmuseum in Hannover von Mittwoch an seinen Gästen die Geschichte von Überlebenden des Holocaust nahebringen. Das Projekt "In Echt? Virtuelle Begegnung mit NS-Zeitzeuginnen und Zeitzeugen" läuft bis zum 2. Februar. Es ist Teil der schon länger laufenden Ausstellung "KZ überlebt" mit mehr als 60 Schwarz-Weiß-Fotografien von Holocaust-Überlebenden. Es gehe darum, die Schilderungen noch interessanter und vor allem für junge Leute noch spannender zu machen, sagt Museumsleiterin Katja Lembke. | Sendebezug: 14.01.2025 15:40 | NDR Kultur