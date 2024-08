Stand: 14.08.2024 15:01 Uhr Filmfest Hamburg: Fünf Fernsehfilme nominiert

Fünf Fernsehfilme gehen beim Filmfest Hamburg um den Preis für Deutsche Fernsehproduktionen an den Start. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Beim Filmfest Hamburg geht es dieses Jahr in der Sektion "Televisionen" unter anderem um Lebensrealitäten queerer und Schwarzer Menschen sowie alternative Familienmodelle. Für den Sonderpreis "Serielle Formate" sind vier Serienprojekte nominiert. Zu den nominierten Filmen gehören die "Tatort"-Folge "Borowski und das ewige Meer", "Alleine zwischen den Fronten" und die Krimikomödie "Entführen für Anfänger". Das Filmfest startet am 26. September und läuft bis zum 5. Oktober. | Sendebezug: | 14.08.2024 14:50 | NDR Kultur