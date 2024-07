Stand: 22.07.2024 12:17 Uhr Güstrow: Ernst-Barlach-Theater bekommt neue Stühle

Das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow bekommt neue Stühle. Durch eine Spendenaktion des Fördervereins seien knapp 100.000 Euro zusammen gekommen, teilte der Landkreis Rostock am Montag mit. Die Spielzeitpause werde genutzt, um die in die Jahre gekommenen Sitze in Parkett und Rang zu sanieren. Außerdem werde das Parkett im Zuschauerraum abgeschliffen und neu versiegelt. Insgesamt fließen den Angaben zufolge 196.000 Euro in die bauliche Maßnahme. Davon entfallen rund 42.000 Euro auf die Sanierung des Parketts und 154.000 auf die Renovierung der 365 Stühle. | Sendebezug: | 22.07.2024 19:00 | NDR 1 Radio MV