Greifswalder Steffen Popp erhält mit 15.000 Euro dotierten Lyrikpreis

Stand: 18.07.2024 14:59 Uhr

Der Lyriker, Essayist und Romancier Steffen Popp erhält den Lyrikpreis München 2024. Der Wettbewerb stand unter dem Thema: "Die eine rettet die Welt, die andere bewegt sie. Was haben Poesie und Technik sich heute zu sagen?". Mit seinem Beitrag "Sieben Stufen Nacht" habe Popp die Jury überzeugt, wie am Donnerstag in München bekannt gegeben wurde. Er stelle darin das Verhältnis von Poesie und Technik "kongenial und facettenreich" dar. Der 1978 in Greifswald geborene Lyriker erhält die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung im November in München. Der Preis gilt als einer der höchstdotierten seiner Art.| Sendebezug: | 18.07.2024 16:30 | NDR Kultur