Stand: 04.09.2024 07:45 Uhr Goldener Engel kehrt zurück aufs Schweriner Schloss

Nach mehrmonatigen Restaurierungsarbeiten kehrt die rund 900 Kilogramm schwere Figur des Erzengels Michael auf die Prunkkuppel des Schweriner Schlosses zurück. Die Figur wird am Mittwoch mit einem großen Kran aufgesetzt. In den vergangenen sechs Monaten wurde die Zinkgussfigur von 1857 aufwendig in einer Berliner Metallwerkstatt restauriert. Alte Gold- und Farbschichten wurden händisch entfernt und es wurden Schäden ausgebessert. Anschließend erhielt der Engel in rund 480 Arbeitsstunden eine zweilagige Vergoldung. Die letzte Restaurierung des Engels war zuletzt vor 30 Jahren. | Sendebezug: | 04.09.2024 07:30 | NDR Kultur