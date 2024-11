Stand: 21.11.2024 10:06 Uhr Gitarre von George Harrison für mehr als eine Million Dollar versteigert

Die Lieblingsgitarre von Beatles-Mitglied George Harrison ist in Nashville in den USA mit Gitarren-Koffer versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Julien's ging das höchste Gebot von mehr als einer Million Dollar per Telefon ein, umgerechnet sind das 950.000 Euro. In den Anfangsjahren soll Harrison die "Futurama" E-Gitarre so häufig gespielt haben, wie keine andere. Der 2001 gestorbene Harrison schrieb mit dieser Gitarre Musikgeschichte. 1959 hat er sie in Liverpool gekauft. | Sendebezug: 21.11.2024 10:30 | NDR Kultur