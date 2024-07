Stand: 23.07.2024 07:36 Uhr Four Tops-Sänger Duke Fakir mit 88 Jahren gestorben

Duke Fakir, der letzte Sänger des legendären Soul-Quartetts Four Tops ist gestorben. Der 88-Jährige starb in seinem Haus in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) an Herzversagen. Das teilte die "New York Times" unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Familie mit. Das Quartett war vor allem in den 1960er-Jahren für das Label Motown erfolgreich mit Liedern wie "Reach out, I'll be there" oder "Baby, I need your loving". Zwischen 1997 und 2008 waren Fakirs drei Sänger-Kollegen gestorben. Er selbst ging weiter auf Tournee und trat noch bis Ende 2023 mit anderen Musikern auf. | Sendebezug: | 23.07.2024 06:30 | NDR Kultur