Stand: 22.08.2024 12:23 Uhr Fotograf aus Hannover unter Finalisten des Deutschen Jugendfotopreises

Der 20-jährige Jasper Hill aus Hannover hat sich für das Finale des Deutschen Jugendfotopreises 2024 qualifiziert. Mit der Bildserie "Irmela Mensah-Schramm" setzte Hill sich gegen mehr als 4.400 Einreichungen durch und fährt Mitte September zur Preisverleihung nach Düsseldorf, wie das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum am Donnerstag in Remscheid mitteilte. Mit seinen Fotografien dokumentiert Hill nach eigenen Worten Mensah-Schramms "Kampf gegen Hass". Die 80-Jährige hat es sich zur Aufgabe gemacht, rechtsextreme Graffiti und Sticker im öffentlichen Raum zu entfernen. Ob Hill den Hauptpreis oder eine Auszeichnung in seiner Alterskategorie gewonnen hat, erfährt er bei der Preisverleihung am 14. September. | Sendebezug: | 22.08.2024 16:00 | NDR Kultur