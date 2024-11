Stand: 29.11.2024 17:34 Uhr Eine Million Euro für niedersächsische Kulturprojekte

46 Kulturprojekte können sich über eine Förderung freuen. Die Stiftung Niedersachsen hat in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr Fördermittel in Höhe von einer Million Euro vergeben. Die einzelnen Beträge liegen zwischen 6.000 Euro und 85.000 Euro. So wird beispielsweise die Ausstellung "Dem Himmel so nah. Wolken und Horizonte in der Kunst" (ab dem 24. Mai 2025 in der Kunsthalle Emden) mit 50.000 Euro gefördert. 28.000 Euro gibt es für ein internationales Figurentheatertreffen vom 15. bis 24. August 2025 in Northeim. | Sendebezug: 29.11.2024 17:30 | NDR Kultur